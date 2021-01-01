О ЦРКБИ

Центр развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ЦРКБИ) основана в апреле 2004 года как структурное подразделение дополнительного профессионального и бизнес образования НИУ ВШЭ. Миссия ЦРКБИ:

Развивать и умножать личности и компетенции современных менеджеров в сфере бизнес-информатики для эффективной работы в новой цифровой экономической реальности России.

В ЦРКБИ осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов в области управления информационными технологиями по образовательным программам MBA, второго высшего, профпереподготовки, повышения квалификации. Как очные программы в Москве в здании ЦРКБИ на Рижской, так и дистанционное обучение доступное из любой точки мира.

Сегодня Центр развития компетенций в бизнес-информатике – это

34

образовательные программы 16

лет на рынке 6000

выпускников





Конкурентные преимущества ЦРКБИ

1. ДИПЛОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ. Слушатели, закончившие любую программу ЦРКБИ, получают диплом Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", что способствует получению перспективной и высокооплачиваемой должности. В настоящее время сотрудники с дипломом Высшей школы экономики значительно востребованы работодателями в компаниях разных отраслей..

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ Программы ЦРКБИ МВА и второе высшее прошли профессионально-общественную аккредитацию.

Программа МВА ЦРКБИ одна из первых в России и единственная среди бизнес-школ в сфере ИТ-менеджмента получила аккредитацию Национальным Аккредитационным Советом делового образования. Программа "Управление информационными технологиями в бизнесе" ЦРКБИ в настоящее время первая и единственная в России программа второго высшего образования (подготовка бакалавров), которая прошла профессионально-общественную аккредитацию Аккредитационным советом Ассоциация Менеджеров РФ.

3. ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. Мы не гарантируем трудоустройство нашим слушателям и выпускникам, но у нас есть механизмы помощи в этом вопросе:

компании-партнеры и выпускники ЦРКБИ периодически присылают нам описание вакансий, которые мы рассылаем слушателям;

слушатели и выпускники ЦРКБИ присылают нам свои резюме и мы рассылаем по базе ЦРКБИ;

преподаватели-практики помогают трудоустройству слушателей.

4. АКТУАЛЬНОСТЬ. Программы ЦРКБИ разработаны на основе требований рынка, с учетом современных стандартов и лучших практик (ISO, IEEE, CMM/CMMI, SPICE, PMBOK, AGILE, COBIT, ITIL, ВАВОК, CBOK), и рецензированы ведущими компаниями-партнерами.

5. КАЧЕСТВО. Качество обучения в ЦРКБИ достигается за счет сочетания методической базы университета и экспертного опыта компаний-партнеров. При разработке и реализации программ ЦРКБИ использует уникальную в России методологическую базу НИУ ВШЭ в сфере бизнес-информатики и базовые кафедры ведущих компаний ( https://bi.hse.ru/partners ).

6. ПРАКТИКИ БИЗНЕСА И ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. На программах ЦРКБИ преподают люди, каждодневно воплощающие в практику бизнеса то, о чем они говорят в аудитории, а так же авторитетнейшие специалисты рынка IT. Наши преподаватели

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. Главный принцип обучения в ЦРКБИ – обучение через действие, применение полученных теоретических знаний на реальной практике обучаемых. Все учебные задания и проекты программ имеют прикладной, практический характер. Тематику практических заданий, выпускных работ слушатели определяют сами исходя из своих задач и интересов.

8. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. Дипломы НИУ «Высшая школа экономики» пользуется высоким авторитетом среди работодателей. НИУ ВШЭ – лидер рейтингов и опросов руководителей компаний в течение последних 5 лет.

Кроме того, НИУ ВШЭ один из немногих российских университетов, дипломы которого ценятся в других странах.

9. УНИКАЛЬНОСТЬ. Почти все программы ЦРКБИ по направленности и содержанию не имеют аналогов на российском рынке дополнительного и бизнес-образования.

Что такое ЦРКБИ и какие курсы здесь преподают? Отвечают директор и преподаватели Центр развития компетенций в бизнес-информатике НИУ ВШЭ.



