Центр развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ЦРКБИ) основана в апреле 2004 года как структурное подразделение дополнительного профессионального и бизнес образования НИУ ВШЭ.
Миссия ЦРКБИ:
Развивать и умножать личности и компетенции современных менеджеров в сфере бизнес-информатики для эффективной работы в новой цифровой экономической реальности России.
В ЦРКБИ осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов в области управления информационными технологиями по образовательным программам MBA, второго высшего, профпереподготовки, повышения квалификации. Как очные программы в Москве в здании ЦРКБИ на Рижской, так и дистанционное обучение доступное из любой точки мира.
Сегодня Центр развития компетенций в бизнес-информатике – это
|
34
образовательные программы
|
16
лет на рынке
|
6000
выпускников
1. ДИПЛОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ. Слушатели, закончившие любую программу ЦРКБИ, получают диплом Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", что способствует получению перспективной и высокооплачиваемой должности. В настоящее время сотрудники с дипломом Высшей школы экономики значительно востребованы работодателями в компаниях разных отраслей..
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ Программы ЦРКБИ МВА и второе высшее прошли профессионально-общественную аккредитацию.
|
Программа МВА ЦРКБИ одна из первых в России и единственная среди бизнес-школ в сфере ИТ-менеджмента получила аккредитацию Национальным Аккредитационным Советом делового образования.
|
Программа "Управление информационными технологиями в бизнесе" ЦРКБИ в настоящее время первая и единственная в России программа второго высшего образования (подготовка бакалавров), которая прошла профессионально-общественную аккредитацию Аккредитационным советом Ассоциация Менеджеров РФ.
3. ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. Мы не гарантируем трудоустройство нашим слушателям и выпускникам, но у нас есть механизмы помощи в этом вопросе:
4. АКТУАЛЬНОСТЬ. Программы ЦРКБИ разработаны на основе требований рынка, с учетом современных стандартов и лучших практик (ISO, IEEE, CMM/CMMI, SPICE, PMBOK, AGILE, COBIT, ITIL, ВАВОК, CBOK), и рецензированы ведущими компаниями-партнерами.
5. КАЧЕСТВО. Качество обучения в ЦРКБИ достигается за счет сочетания методической базы университета и экспертного опыта компаний-партнеров. При разработке и реализации программ ЦРКБИ использует уникальную в России методологическую базу НИУ ВШЭ в сфере бизнес-информатики и базовые кафедры ведущих компаний ( https://bi.hse.ru/partners).
6. ПРАКТИКИ БИЗНЕСА И ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. На программах ЦРКБИ преподают люди, каждодневно воплощающие в практику бизнеса то, о чем они говорят в аудитории, а так же авторитетнейшие специалисты рынка IT. Наши преподаватели
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. Главный принцип обучения в ЦРКБИ – обучение через действие, применение полученных теоретических знаний на реальной практике обучаемых. Все учебные задания и проекты программ имеют прикладной, практический характер. Тематику практических заданий, выпускных работ слушатели определяют сами исходя из своих задач и интересов.
8. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. Дипломы НИУ «Высшая школа экономики» пользуется высоким авторитетом среди работодателей. НИУ ВШЭ – лидер рейтингов и опросов руководителей компаний в течение последних 5 лет.
Кроме того, НИУ ВШЭ один из немногих российских университетов, дипломы которого ценятся в других странах.
9. УНИКАЛЬНОСТЬ. Почти все программы ЦРКБИ по направленности и содержанию не имеют аналогов на российском рынке дополнительного и бизнес-образования.